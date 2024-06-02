Орбан намерен создать в Европарламенте пророссийскую 'коалицию мира': что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении создать так называемую "коалицию мира" в Европейском парламенте. Выборы в него пройдут уже на следующей неделе.

Соответствующее заявление Орбан сделал в субботу, 1 июня, на "марше мира" в Будапеште, пишет ABC News. Эти выборы он считает "экзистенциальным поворотным пунктом между миром в Европе и мировой войной".

Глава правительства Венгрии сосредоточил свою кампанию на выборах в Европарламент на войне РФ против Украины. Так, Орбан выставляет своих внутренних и международных оппонентов разжигателями войны, которые якобы стремятся напрямую вовлечь Венгрию в конфликт.

Своим сторонникам он сказал, что для его партии "Фидес" пришло время "оккупировать Брюссель" – де-факто столицу ЕС – и изменить подход континента к поддержке Украины, которая дает отпор полномасштабному вторжению России.

По словам Орбана, на выборах в Европарламент будут соревноваться два противоположных политических лагеря – те, кто готов воевать с Россией, и те, кто заинтересован в мире с ней. Он и его единомышленники являются представителями второго лагеря, а сейчас в руководящих органах ЕС преобладают те, кто готов к войне с РФ.

Венгерский премьер также считает, что на выборах президента в США должен победить Дональд Трамп. По его мнению, победа Трампа в ноябре приведет к тому, что он и администрация США сформируют "трансатлантическую мирную коалицию", которая может положить конец боевым действиям в Украине.

После этого "коалиции мира" придется заняться вопросом переговоров Украины и РФ, поскольку "победить Россию невозможно", выдал Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал "мирный план" Китая, направленный на "прекращение войны" в Украине. Он назвал эту страну "одним из столпов" многоцентрового мирового порядка ХХ века и доминантным игроком в мировых экономических и политических процессах.

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