Венгрия получила запрос от США на размещение дополнительных войск, ведутся переговоры

Венгрия получила запрос от США о размещении дополнительных войск в этой стране. Вопрос сейчас согласовывается с венгерским Министерством обороны.

Об этом 28 января заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Брифинг транслировался на его странице в Facebook.

Глава МИД подтвердил, что запрос от американской стороны получен.

"Министерство обороны согласовывает этот вопрос", – сказал он.

В то же время Сийярто подчеркнул, что он "ничего не слышал о тысяче военных", которые НАТО планирует разместить в странах Восточной и Центральной Европы.

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Отметим, что в Североатлантическом альянсе намерены усилить свое присутствие в Восточной Европе. Такое решение связано с угрозой вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что войска Альянса не будут вводить в Украину в случае нападения РФ.