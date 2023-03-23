У Орбана озвучили ''претензии'' Венгрии к Швеции из-за вступления в НАТО: вспомнили все оскорбления и обвинения

Венгрия до сих пор не одобрила вступление Швеции в НАТО, не объявляя публично никаких требований к стране. Сегодня, 23 марта, в офисе премьер-министра Виктора Орбана наконец-то озвучили "претензии" к Швеции.

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Политический директор в офисе премьера Венгрии Балаш Орбан перечислил все "оскорбления" из-за заявлений некоторых шведских чиновников. Об этом он написал в своем Twitter и назвал их проблемой Швеции на пути в НАТО.

Свои "объяснения" Балаш Орбан опубликовал в ответ на заявление, сделанное в этот же день шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном о том, что он будет говорить с венгерским коллегой Виктором Орбаном, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический.

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько "критических" цитат шведских чиновников в адрес Венгрии, из-за которых, по словам Орбана, Будапешт тормозит вступление Швеции в НАТО.

Первое высказывание принадлежит главе правительства Ульфу Кристерсону, которое озвучил он 3 марта 2021 года, когда еще не был премьер-министром. Тогда Кристерсон призвал оказывать давление на венгерское правительство и поддерживать все более сильную венгерскую оппозицию.

Другая цитата принадлежит министру по делам ЕС Джессике Россуолл, которая 30 июня 2021 года призвала задействовать новый механизм оговоренности Евросоюза, чтобы прекратить выплаты Венгрии из бюджета ЕС из-за проблем с верховенством права.

Балаш Орбан также привел высказывания министра занятости и интеграции Йохана Персона. 10 мая 2022 года он сказал, что "ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права и отказывается от поддержки Украины".

Пользователи сети высмеяли "объяснения" советника Орбана, сравнили такое поведение с детьми в детском саду и отметили, что шведы правы в каждом из приведенных высказываний. Также комментаторы заявили, что Венгрию давно пора выбросить из НАТО как анклав России и назвали, в чем настоящая проблема.

"И шведы чертовски правы в каждом из своих изречений относительно вашего режима".

"Ой, как в детском саду"

"Бедный, маленький венгерский премьер-министр не может справиться с критикой".

"Да, мы все знаем, что венгры – российские болонки, не нужно об этом напоминать. Правильным решением будет изгнать Венгрию из ЕС и НАТО, она не относится ни к тому, ни к другому".

"Время выбросить этот российский анклав из ЕС и НАТО".

"Вот настоящая проблема".

Только Турция, кроме Венгрии, еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Венгрии 27 марта проведет голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Как и Турция, Венгрия будет утверждать вступление Финляндии отдельно от Швеции.

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