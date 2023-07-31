Венгрия не ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО: что известно

Парламент Венгрии 31 июля не смог проголосовать за ратификацию вступления Швеции в НАТО. Голосование сорвала партия премьер-министра Виктора Орбана "Венгерский гражданский союз".

Видео дня

Представители этой политической силы, которые составляют две трети в палате, не пришли на заседание. Об этом сообщило агентство Вloomberg.

На прошлой неделе министр кабинета министров Венгрии Гергей Гульяш прогнозировал, что депутаты могут одобрить присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу не раньше осени этого года.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022-го, одновременно с Финляндией, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции не ратифицировали только две страны военного блока – Турция и Венгрия.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 11 июля заявил, что это чисто "технический вопрос". По его словам, его государство поддержит предложение Швеции, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".

Официальные лица не комментировали, почему Будапешт связывает свои решения с решениями Анкары.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласна ратифицировать присоединение Швеции к альянсу.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно представитель кабинета премьер-министра Венгрии, издавна лояльной к Москве, Гергей Гульяш повторил нарративы кремлевской пропаганды о том, что контрнаступление Сил обороны Украины "провалилось".

– Венгерский политик призвал "к скорейшему началу переговоров о прекращении огня и мирных переговоров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!