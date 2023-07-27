В Венгрии повторили российский фейк, что контрнаступление ВСУ провалилось, и призвали к переговорам

Представитель кабинета премьер-министра Венгрии, издавна лояльной к Москве, Гергей Гульяш фактически озвучил нарративы кремлевской пропаганды, в которой воины ВСУ едва ли достигли заметных результатов в ходе контрнаступления. Политик указал на значительные потери якобы обеих сторон противостояния, что должно, по его версии, повлечь за собой переговоры.

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Об этом сообщает "Радио Свобода Венгрии" с пресс-конференции чиновника. Гульяш при этом указал, что потери личного состава России в разы выше, чем у украинской стороны, но также выше и ее резервы.

"Все это указывает на то, что позиция венгерского правительства вполне обоснована, когда оно призывает к скорейшему началу переговоров о прекращении огня и мирных переговоров. Это в интересах всех сторон, и самой Венгрии", – убежден представитель политического союзника Москвы.

Напомним, что в ответ на успехи украинцев российские источники, в том числе министерство обороны и несколько известных блогеров, утверждали, якобы ВСУ предприняли интенсивный лобовой удар в направлении Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали российские оборонительные позиции к северо-востоку от населенного пункта.

При этом пропагандисты начали распространять широко расходящиеся утверждения относительно масштабов атаки украинских сил, приписывая им потери. В частности, МО РФ заявило, якобы до трех батальонов ВСУ участвовали в этом "массированном штурме".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны США указали, что несмотря на то, что войска Украины вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия, армия Сил обороны "сохраняет живую силу и технику".

"У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давление", – заявил глава Пентагона Ллойд Остин.