"Венгрия не имеет мандата на переговоры от имени ЕС": Мишель раскритиковал "миротворческое турне" Орбана

Глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его самопровозглашенную "миротворческую миссию" относительно войны в Украине, которая включала переговоры с Дональдом Трампом, российским диктатором Путиным и лидером Китая без поддержки ЕС. Он заявил, что у главы венгерского правительства нет мандата на переговоры от имени ЕС.

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Как пишет издание Reuters, Мишель отправил Орбану письмо с таким месседжем. Он напомнил премьеру Венгрии, что Россия – агрессор, а Украина – жертва.

"Поочередное председательство в Совете не играет никакой роли в представлении Европейского союза на международной арене и не получило мандата действовать от имени ЕС", – говорится в письме Мишеля, с содержанием которого ознакомились журналисты.

Политик также отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводил "провоенную" политику в Украине.

"Все как раз наоборот. Россия – агрессор, а Украина – жертва, реализующая свое законное право на самооборону", – написал Мишель.

Он добавил, что никакая дискуссия об Украине не может состояться без Украины, и отметил, что ЕС "последовательно стремился заручиться широкой международной поддержкой всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

"ЕС приложил все усилия, чтобы обратиться в этом отношении ко всем партнерам, включая Китай", – подчеркнул он.

Как известно, после поездки в Киев и переговоров с президентом Владимиром Зеленским Орбан неожиданно посетил Москву и Пекин, затем принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе, а также провел переговоры с Трампом во Флориде.

После этого он подвел итоги своего турне, утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года.

Кроме того, Орбан отправил письмо Шарлю Мишелю и предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией. Он сообщил, что Трамп готов "немедленно" выступить в качестве "мирного посредника" в российско-украинской войне, если он будет избран президентом Штатов на выборах в ноябре.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за поездки Виктора Орбана в Россию шесть стран ЕС будут бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии.

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