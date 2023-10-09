Великобритания готова оказать Израилю всю необходимую поддержку, – Сунак

Великобритания полностью поддерживает Израиль в его усилиях борьбы с терроризмом. Правительство готово предоставить ему всю необходимую поддержку без каких-либо оговорок.

Об этом сообщается на сайте британского правительства. Отмечается, что премьер-министр Риши Сунак провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня днем после смертоносных атак ХАМАС против Израиля.

"Он подтвердил, что Великобритания будет безоговорочно стоять рядом с Израилем против этих актов террора. Премьер-министр предложил премьер-министру Нетаньяху любую поддержку, в которой нуждается Израиль", – говорится в сообщении.

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Сунак также подчеркнул свою приверженность обеспечению того, чтобы еврейская община в Великобритании чувствовала себя в безопасности в это время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 7 октября террористы группировки ХАМАС совершили массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль с воздуха, суши и воды. Погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.

– На следующий день Иерусалим заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства боевиков и спасением заложников.

– В военно-политическом кабинете Израиля проголосовали за введение пункта "40 Алеф", который означает официальное объявление войны. "40 Алеф" вводится впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня.

– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.

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