Великобритания готова оказать Израилю всю необходимую поддержку, – Сунак
Великобритания полностью поддерживает Израиль в его усилиях борьбы с терроризмом. Правительство готово предоставить ему всю необходимую поддержку без каких-либо оговорок.
Об этом сообщается на сайте британского правительства. Отмечается, что премьер-министр Риши Сунак провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня днем после смертоносных атак ХАМАС против Израиля.
"Он подтвердил, что Великобритания будет безоговорочно стоять рядом с Израилем против этих актов террора. Премьер-министр предложил премьер-министру Нетаньяху любую поддержку, в которой нуждается Израиль", – говорится в сообщении.
Сунак также подчеркнул свою приверженность обеспечению того, чтобы еврейская община в Великобритании чувствовала себя в безопасности в это время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– утром 7 октября террористы группировки ХАМАС совершили массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль с воздуха, суши и воды. Погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.
– На следующий день Иерусалим заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства боевиков и спасением заложников.
– В военно-политическом кабинете Израиля проголосовали за введение пункта "40 Алеф", который означает официальное объявление войны. "40 Алеф" вводится впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня.
– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.
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