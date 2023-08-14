Вблизи Стамбула произошел взрыв на судостроительном заводе: есть раненный и погибший

В Турции в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на корабле, которое обслуживалось на верфи в районе Тузла недалеко от Стамбула. В результате ЧП погиб один рабочий, еще один получил ранения.

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Об этом сообщило турецкое издание CNN Türk. По данным журналистов, взрыв произошел около 10 часов утра.

Как говорится в материале, приблизительно в это время двое рабочих зашли на территорию состава отходов корабля. Во время работы в баке для отходов судна произошел взрыв. Вероятная его причина – сжатие газа.

На место происшествия прибыли правоохранители, пожарные, медицинские бригады и бригады AFAD (Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС). При осмотре места взрыва установлено, что один рабочий погиб, а другой получил легкие ранения, его госпитализировали.

На корабле, где произошел взрыв, работали следственно-оперативные группы. Полицейские группы начали расследование.

Напомним, что 7 августа в турецком городе Дериндже (провинция Коджаэли) прогремел взрыв в районе порта, предварительно – в элеваторе. Это произошло при погрузке судна с зерном, пострадали 12 человек.

Пострадал объект, который использовался для хранения пшеницы. В регион было направлено большое количество бригад экстренных служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 августа в Стамбуле зафиксировали падение неизвестного объекта, который был похож на метеорит. Жители видели в небе яркую вспышку около 02:30.

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