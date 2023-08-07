В Стамбуле зафиксировали падение неизвестного объекта: в небе была яркая вспышка. Фото и видео

В Стамбуле зафиксировали падение неизвестного объекта, который был похож на метеорит. В небе была яркая вспышка, которая вызвала ажиотаж среди местных жителей.

Видео дня

Об этом сообщают турецкие СМИ. Яркий объект появился в небе Стамбула около 02:30 7 августа.

На изображении с камеры видеонаблюдения видно, что масса света, которая сияет и увеличивается при быстром снижении, через некоторое время затухает.

По одной из версий, яркая световая масса на снимках, которыми поделились многие люди в социальных сетях, может быть метеоритом, вошедшим в атмосферу.

Напомним, в ночь с воскресенья 12 февраля на понедельник 13 февраля во Франции наблюдали падение метеорита. Небольшой метеорит, названный Sar2667, был особенно виден в северной части Франции и на юге Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года в Великобритании упал метеорит, который может дать объяснение происхождению жизни на Земле. Метеорит получил название Уинчкомб (Winchcombe) по месту в Англии, где он был обнаружен. Предыдущие исследования показали, что космический камень датируется эпохой формирования Солнечной системы, что происходило около 4,5 млрд лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!