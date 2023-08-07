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В Турции возле порта прогремел мощный взрыв при погрузке судна с зерном. Фото и видео

Дарья Дурова
Мир
1 минута
4,1 т.
Мощный взрыв на территории Турции

В городе Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) днем в понедельник, 7 августа, прогремел взрыв в районе порта, предварительно – в элеваторе. Это произошло при погрузке судна с зерном около 14:40.

Видео дня

Об инциденте сообщило издание CNN Turk, отметив, что в регион было направлено большое количество бригад экстренных служб. В сети появились фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По данным на 15:50, известно о пяти раненых. Люди были доставлены в больницу, где им оказали помощь.

Момент взрыва в Турции попал на камеру видеонаблюдения

Корреспонденты CNN Turk заявили, что пострадал объект, который использовался для хранения пшеницы. Мэр города Зеки Айгюн назвал инцидент "серьезным, но локальным".

Точные причины взрыва пока не установлены, однако высказываются предположения, что его мог вызвать сжатый газ в зернохранилище.

Дериндже на карте

Дополняется...