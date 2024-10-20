'Важное событие для Украины': нардеп объяснил, как Россия манипуляциями на выборах пытается оставить Молдову в сфере собственного влияния

Молдова окончательно решила выбрать европейский путь и уже проводит референдум по вопросу вступления в ЕС. Однако страна-агрессор Россия пытается манипуляциями на выборах оставить Молдову в сфере собственного влияния.

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В то же время следует понимать, что президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС в Молдове является важным событием для Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По его словам, чем больше соседей Украины будут членами Евросоюза, тем лучше для нашей страны. Поэтому Кремль пытается помешать Молдове на пути к евроинтеграции. Для этого россияне используют различные технологии, чтобы противодействовать вступлению страны в ЕС.

Мережко подчеркнул, что Россия пытается использовать все существующие механизмы влияния и манипуляций, чтобы оставить Молдову в сфере собственного влияния.

"Именно поэтому сейчас очень опасный период для Молдовы и ее проевропейских властей. Сегодня нужно выдержать это давление России и победить на выборах, что будет означать очередное поражение Путина. Это также важно и для Украины, ведь в лице нынешней президентки Республики Молдова Маи Санду у украинцев есть надежный партнер, а приход к власти пророссийских политиков кардинально изменит отношение Молдовы к российской агрессии против Украины", – заявил нардеп.

При этом народный избранник добавил, что в нынешней политике Москвы по отношению к Кишиневу нового ничего нет. Тем не менее агрессору сложнее проводить силовое давление, ведь нет границы непосредственно с Россией, а потому на всю мощь работают пропаганда и подкуп.

"Фактически сейчас Украина защищает соседей от российского вторжения, и молдаване это прекрасно понимают. Надеюсь, что они понимают и то, что от результата выборов и референдума по ЕС также зависит судьба их государства", – отметил Мережко.

Напомним, в Молдове 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Политическое значение обоих событий очень важно, ведь нужно дать ответы на вопрос, куда идет страна – на Запад или на Восток.

Ранее сообщалось, что Россия потратила около 100 млн евро на дезинформацию и дестабилизационные операции, чтобы сорвать выборы в Молдове. В будущем Москва может применить такую же тактику и в других странах, если она окажется успешной в Молдове.

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