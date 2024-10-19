'Ставки достаточно высоки': сколько средств потратила Россия, чтобы сорвать выборы в Молдове

Россия потратила около 100 млн евро на дезинформацию и дестабилизационные операции, чтобы сорвать выборы в Молдове. В воскресенье, 20 октября, в стране проведут президенсткие выборы, а также референдум по европейской интеграции Молдовы, которые определят будущее страны.

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Об этом в интервью Bloomberg сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов. Она предупредила, что Россия в будущем может применить такую же тактику и в других странах, если она окажется успешной в Молдове.

"Нашим партнерам должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов – и все, что сработает в Молдове, будет использоваться и в других странах", – отметила чиновник.

По словам вице-премьера, приоритетом для Москвы является не дать Молдове стать членом Евросоюза. Для этого Кремль распространяет нарратив о том, что путь в сторону Брюсселя равнозначен войне.

Также она отметила, что РФ рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в войне против Украины. "Ставки в Молдове достаточно высоки для России – они хотят держать страну в серой зоне", – сказала она.

Герасимов не стала вдаваться в подробности своего заявления о масштабах предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. Однако в последние недели официальные лица в Кишиневе раскрыли ряд случаев участия РФ в кампании посредством саботажа и подкупа голосов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее в Молдове заявили, что Россия подкупила не менее 130 тысяч жителей государства накануне президентских выборов. На счета граждан Молдовы только в сентябре 2024 года поступило более $15 млн из РФ.

– Также правоохранительные органы выяснили, что Россия организовала "программу" для граждан страны, которая включает инструктаж о том, как организовывать массовые беспорядки и провокации на акциях протеста перед выборами. Так называемые тренинги были организованы на территории РФ.

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