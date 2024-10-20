Подкуп, пропаганда и отряды боевиков: как Россия стремится установить подконтрольную власть в Молдове и почему это опасность для Украины

В Молдове ,20 октября, проходят президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС. Политическое значение обоих событий очень важно, ведь должно дать ответы на вопрос, куда идет страна – на Запад или на Восток.

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Пророссийская оппозиция изначально заявила, что будет призывать своих сторонников бойкотировать референдум. Но только этим дело не ограничилось. "Дезинформация, спонсируемая Кремлем, незаконное финансирование и покупка голосов представляют серьезную угрозу суверенитету, безопасности и честности выборов в Молдове", — говорится в специальном заявлении европейских парламентариев.

Молдавия еще не сталкивалась со столь массированной атакой российской машины пропаганды, дезинформации и гибридного влияния. Москва буквально залила страну деньгами в попытке изменить результаты голосования в свою пользу и перекрыть бегство некогда подконтрольной стране.

О том, что происходит в Молдове вокруг президентских выборов и референдума по ЕС – в материале OBOZ.UA.

Санду вне конкуренции, но есть нюанс

Действующая президент Молдовы Майя Санду является давним другом Украины и неоднократно выражала поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Популярность Санду и ее проевропейская позиция, а предвыборные рейтинги свидетельствуют, что у нее есть все шансы сохранить власть — вызывают в Кремле большое раздражение. На втором месте за опросами – бывший генеральный прокурор и кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло с 10 процентами, который отмечает, что "Молду нужно поддерживать тесные отношения с Россией", а третье место накануне голосования занимал бизнесмен с полукриминальным прошлым и российским паспортом, лидер политформирования "Наша партия" Ренато Усатый. Позиция которого достаточно интересна, ведь она выступает одновременно и против ЕС, и против Таможенного союза с РФ.

Хотя разница между двумя основными конкурентами Санду довольно незначительна, но Россия решила консолидировать своих сторонников исключительно вокруг Стояногло. Ренато Усатый якобы получил указания Кремля немедленно сняться с выборов и объявить о поддержке социалиста, однако бизнесмен отказался.

В России отлично понимают, что пророссийскому кандидату не удастся победить Санду на нынешних выборах президента страны. И все же проводят достаточно мощную информационную и финансово затратную войну против президента Молдавии и ее партии. Логика таких действий проста – для кремлевских сил выборы президента только подготовка к парламентским выборам, которые в стране состоятся в следующем году. Как известно, Молдова — парламентская республика, а глава государства, не опирающийся на поддержку депутатов, будет достаточно ограничен в своих действиях. Так и полностью подконтрольный Кремлю Игорь Додон, когда был президентом Молдовы, но не имел поддержки в парламенте, мало что смог дать РФ. Именно поэтому Москва и пытается создать в парламенте пророссийский блок, который при удачном стечении обстоятельств сможет даже сформировать правительство.

Зачем это России

Голосование по изменению Конституции является кульминацией войны, продолжавшейся десятилетиями по направлению развития Молдовы между Востоком и Западом. Каждая из сторон вложила значительные средства для того, чтобы повлиять на результат голосования.

Однако в то время как Евросоюз делал это открыто, поддерживая экономику и правительство Молдовы (не так давно страну посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещавшая пакет экономической поддержки на сумму около 2 млрд долларов), Россия стремилась удержать страну в своей орбите, втайне финансируя антиправительственную деятельность и проводя, по словам официальных лиц и международных организаций, широкую кампанию по дезинформации против ЕС и Санду.

Российская кампания сосредоточена на распространении страха, что голосование в пользу вступления в ЕС, которому еще много лет, приведет страну к войне, как это произошло в Украине. А также "разрушит молдавские семьи, позволив Брюсселю промывать мозги детям, чтобы они стали геями или трансгендерами".

Для Москвы все постсоветское пространство – историческая зона влияния, которая, по мнению Путина, принадлежит исключительно РФ. Долгое время Кремль мог сильно влиять на политику Молдовы из-за ситуации в Приднестровье и пророссийских политиков. Сейчас Молдова со своей проевропейской президенткой и активным стремлением вступления в ЕС может стать утраченной территорией, которую будет крайне трудно, если вообще возможно, превратить в вассала.

Политическая ситуация в стране имеет для России решающее значение и из-за войны войны с Украиной. Во-первых, никуда не делись стратегические цели Путина, озвученные еще в 2022 году – взять под контроль юг Украины и "пробить коридор в Приднестровье". То есть речь идет не только о поглощении Украины, но и о поглощении Молдовы. Поэтому для Кремля было бы очень хорошо, если бы в Кишиневе было установлено промосковское правительство. Во-вторых, с тактической точки зрения Россия хотела бы, чтобы сегодня на границе с Украиной была бы если не дружественная Кремлю, так хотя бы "нейтральная" страна, которая не поддерживала бы Украину и не пыталась бы присоединиться к ЕС.

Москва покупает голоса

Чтобы сорвать проевропейские стремления Кишинева, Москва создала сеть "в стиле мафии" для распространения наличных, сообщают высокопоставленные молдавские чиновники. Пророссийский олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы в связи с кражей сотен миллионов долларов из банковской системы страны, в течение многих лет занимался пророссийской пропагандой и разжиганием враждебности Западу. Этот персонаж, находясь в Москве, организовал пророссийский политический блок "Победа". Именно он находится в центре сети денежных средств и влияния, призванной помочь Кремлю заплатить рядовым молдаванам, чтобы проголосовали против вступления в ЕС на референдуме, а также против Майи Санду на одновременных выборах.

"Молдова столкнулась с феноменом подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного которой наша страна еще не видела", - заявил начальник полиции Молдовы Виорел Чернеуцану.

В начале октября в сообщении в Telegram Шор пообещал выплатить сумму, эквивалентную 28 долларам США, каждому новому подписчику канала под названием Stop EU. После этого Telegram прекратил работу по этому каналу, "поскольку он нарушал местные законы". В общей сложности Россия потратила около 100 миллионов евро на вмешательство в молдавские выборы.

Боевики для срыва голосования

Десятки молодых людей из Молдовы прошли инструктаж в Москве, чтобы устраивать массовые беспорядки на акциях протеста в преддверии выборов президента и конституционного референдума по вступлению в ЕС. Об этом на брифинге 17 октября сообщили глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцану и директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяце, сообщают молдавские СМИ.

Выяснилось, что десятки молодых людей из Молдовы ездили в Москву под предлогом участия в "культурно-туристической программе". В ходе тренингов им рассказывали о технических особенностях протестов и противостоянии силовым структурам. других техник для провокаций По информации полиции Молдовы, в июне этого года в таких тренингах приняли участие более 100 молодых людей.

Расшатывание ситуации через Приднестровье

Россия продолжает активно разгонять антимолдавскую волну с помощью так называемой Приднестровской Молдавской республики. Еще в начале года в Тирасполе состоялся митинг против "экономического давления Молдовы", целью которого было "показать, что народ Приднестровья в едином порыве осуждает власть Кишинева". Достаточно органично здесь выглядят постоянные заявления МИД РФ о том, что "Москва не оставит своих граждан, проживающих в Приднестровье, в беде" и заявления о "националистическом режиме в Молдове". Вся эта кампания по запугиванию Молдовы преследует цель только одно, мол, если не одумаетесь, то вас тоже будет ждать судьба Украины.

В действительности влияние Москвы в этом регионе за последние 10-15 лет медленно, но неуклонно уменьшалось. Еще сильнее он свалился после начала полномасштабной агрессии против Украины. Военное присутствие России в Приднестровье, которое в течение 30 лет являлось гарантом соблюдения интересов Москвы, вдруг, как оказалось, больше не может гарантировать необходимый статус.

Что касается ситуации в целом, то объективных предпосылок для эскалации нет. Обе стороны в этом не заинтересованы, но когда Россия это считалась, поэтому ждать можно что угодно. При этом всему Майя Санду недавно заявила, что Молдова может войти в ЕС даже без территории Приднестровья.

"Если нам не удастся урегулировать конфликт в следующие несколько лет, то это не значит, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение", – считает она.

Новый очаг обострения – Гагаузия

Параллельно Москва пытается обострять ситуацию и в другом молдавском регионе – Гагаузии. Несколько месяцев назад глава Гагаузии Евгения Гуцул встретилась в Сочи в РФ с диктатором Владимиром Путиным и обсудили якобы "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится Гагаузия".

Гагаузия является специфическим регионом с достаточно мощными пророссийскими воззрениями. При этом, по официальным данным, в 2024 году экономические агенты Гагаузской автономии экспортировали на рынок Евросоюза 49% своей продукции, а в Россию – 2%, но благодаря российской пропаганде в автономии продолжают считать основным экономическим партнером именно РФ.

Что касается политической ситуации в Гагаузии, то за ее "воспаление" отвечает все тот же пророссийский олигарх Илон Шор. В течение нескольких недель 2023 года он из никому неизвестной домохозяйки сделал Евгению Гуцул председателем Гагаузской автономии. были сфальсифицированы, отказалась утвердить ее кандидатуру.

С одной стороны, чисто прямое политическое влияние Гагаузской автономии на молдавское общество и избирательный процесс минимально. Гагаузия довольно маленький регион с небольшим количеством избирателей, которые, в принципе, не способны качнуть чашу весов в противоположную сторону на общенациональных выборах. Но влияние и серьезность угроз, исходящих от действий Москвы с помощью Гагаузии, заключается в создании очага напряженности и потенциальной эскалации в регионе. Все опросы показывают, что если есть одна вещь, которая объединяет всех молдаван независимо от их геополитических взглядов, то это страх войны. Никто не хочет войны, все ее боятся. И молдавские избиратели в некоторых вопросах готовы к компромиссам, чтобы Молдова не оказалась в той или иной форме втянута в войну. Соответственно, это те страхи, на которых все время играет Москва через Приднестровье, и все больше будет играть через Гагаузию.

Россия всячески стремится помешать Молдове

"Президентские выборы и референдум по вступлению в Евросоюз в Молдове важно событие для Украины, потому что мы поддерживаем ее стремление стать членом ЕС, потому что для нас это также общая сфера безопасности, свободы, демократии, прав человека. И чем больше наших соседей будут членами Евросоюза, тем лучше. С другой стороны, мы видим, что Россия пытается позорно помешать Молдове сделать это и использует различные технологии, чтобы противодействовать вступлению страны в ЕС. К фактической оккупации Приднестровья добавилось раздувание сепаратизма в Гагаузии, подкуп как политиков, так и избирателей и создание общего напряжения" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, Россия пытается использовать все существующие механизмы влияния и манипуляций, чтобы оставить Молдову в сфере собственного влияния. Именно поэтому сейчас очень опасный период для Молдовы и ее проевропейских властей. Сегодня нужно выдержать это давление со стороны России и победить на выборах, что будет означать очередное поражение для Путина. Это также важно и для Украины, ведь в лице нынешней президентки республики Молдова Майи Санду у украинцев есть надежный партнер, а приход к власти пророссийских политиков кардинально изменит отношение Молдовы к российской агрессии против Украины.

"В нынешней политике Москвы по отношению к Молдавии нового ничего нет. Россияне всегда пытались это сделать. Силовое давление проводить сложнее, ведь нет границы непосредственно с Россией, а потому на всю мощность работает пропаганда и подкуп. Фактически, сейчас Украина защищает соседей от российского вторжения и молдаване это прекрасно понимают. Надеюсь, что они понимают и то, что от результата выборов и референдума по ЕС также зависит судьба их государства", – отметил Александр Мережко.