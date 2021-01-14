Чекаючи на вакцинацію: як і чим Україна рятуватиметься від COVID-19

У всьому світі за місяць вакцинації від коронавірусу встигли зробити щеплення близько 30 млн осіб, а в Ізраїлі їх отримав уже кожен п'ятий житель. Українським громадянам почнуть робити щеплення в кінці лютого – на початку березня. У полі зору МОЗ уже є чотири препарати, але поки що жоден із них офіційно не отримано.

Як країна готується до масової імунізації та які вакцини застосовуватимуть – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Січень-квітень 2021 року – люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією;

Квітень-червень 2021 року – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитком COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

Червень-вересень 2021 року – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки й життєдіяльності держави;

Вересень 2021-го – березень 2022 року – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки й життєдіяльності держави.

Перші поставки вакцин до України заплановано на перше півріччя 2021 року. Найімовірніше, це кінець першого кварталу й початок другого. На першому етапі планують провакцинувати 355 тис. осіб: медиків, які працюють із хворими на коронавірус, військових із зони ООС і соцпрацівників у будинках для людей похилого віку. Вакцинація для всіх буде добровільною й безплатною.

"Оскільки вакцина надходитиме у великій кількості, ми проводимо активну інвентаризацію холодового ланцюга, перевіряємо резерви холодильного обладнання, дивимося, чи готові амбулаторії по країні до масової імунізації. Налаштовані на вакцину, яка зберігається в звичайних умовах + 2 + 8 градусів. Буде легше навчити всіх користуватися нею і правильно зберігати. З іншою будуть труднощі", – уточнила OBOZREVATEL український фахівець по вакцинам Ольга Костенко.

Український уряд налаштований отримати препарати від COVID-19 по двом каналам:

8 млн. доз для 4 млн українців в рамках програми COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. – Ред.): оксфордська AstraZeneca, американська Novavax і Moderna. Поставки заплановані в кінці першого-початку другого кварталів цього року.

5 млн доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка знаходиться на останньому етапі досліджень, мають прийти до України протягом першого півріччя. Для населення вакцина буде безкоштовною, а для бюджету України одна доза обійдеться в 504 грн.

Вакцина CoronaVac вже пройшла клінічні випробування в Туреччині, Індонезії та Бразилії. Перші дві країни вже схвалили її використання, а влади офіційної Анкари 14 січня дали зелене світло на екстрене застосування препарату, замовивши додатково 50 млн доз.

Вакцина випускається в шприці і зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Це означає, що її можна утримувати в звичайному холодильнику, на відміну від більшості її конкурентів. Наприклад, препарат Pfizer / BioNTech потрібно зберігати при дуже низькій температурі в -70 градусів.

Медичний директор клінічних досліджень в бразильському Інституті Бутантата Рікардо Паласіос пояснив, що ця китайська вакцина показала 100% захист у важких випадках захворювання. При цьому найнижчий показник, зареєстрований в клінічних випробуваннях, був для випадків, які вважалися дуже легкими.

Таким чином, на думку вчених даного Інституту, загальна ефективність вакцини CoronaVac становить 78%.

Спеціаліст по вакцинах Костянтин Чумаков, який працює в США, зазначає, що про ефективність і безпеку вакцини можна буде говорити лише в кінці всіх випробувань.

"Дані, які є на сьогодні, говорять про повну ефективності всіх вакцин від коронавірусу. Вони точно захищають від важких форм хвороби і будуть працювати краще, ніж вакцини від грипу. Навіть якщо COVID-19 мутує, легко можна поміняти якийсь компонент в самому препараті, як це роблять при мутації грипу. але РНК-вакцини – краще. Цілком імовірно, що китайський препарат теж може бути непоганим, але для цього компанія повинна надати досьє всіх випробувань ", – сказав він.

Активна кампанія з вакцинації в світі стартувала з 14 грудня, першими стали США. Через два тижні, 27 грудня, підключилися всі країни Європейського Союзу. У західних країнах насамперед прищеплюють так звану групу ризику, використовують два препарати – американо-німецької розробки Pfizer/BioNTech і американської Moderna.

Як наголошується на сайті Our World in Data, який збирає дані про вакцинації в реальному режимі, станом на 14 січня в світі зробили щеплення більше ніж 32 млн осіб. У США і Китаї вакцину отримали вже по 10 млн жителів, в Британії – більше 3 млн. У Ізраїлі вже встигли вакцинувати понад 2 млн осіб, але в процентному співвідношенні це п'ята частина від усього населення.

На думку українських епідеміологів, ефект вакцинації від коронавірусу буде помітний через 2-4 тижні після старту. А Костянтин Чумаков додав, якщо коронавірус не піднесе ніяких сюрпризів, цілком ймовірно, що реальний ефект від масової вакцинації буде помітний вже влітку цього року, а до грудня пандемія повинна піти на спад.

Чумаков вважає: якщо коронавірус не піднесе ніяких сюрпризів, цілком ймовірно, що реальний ефект від масової вакцинації буде помітний вже влітку цього року, а до грудня пандемія повинна піти на спад.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що другий рік з COVID-19 може бути більш жорстким для світу, ніж перший. Хоча б через динаміку передачі інфекції.

У будь-якому разі розслаблятися рано. Найменше, чим може допомогти кожен із нас у боротьбі з епідемією, це дотримуватися протиепідемічних заходів. Носити маски в приміщеннях, тримати дистанцію, не порушувати карантин. Не варто забувати, що часом дотримання навіть простих правил може вберегти чиєсь життя.