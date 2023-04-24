'Вагнеровцы' пытаются сформировать 'антизападную коалицию' в 13 странах Африки – The Washington Post

Российская частная военная компания "Вагнер" принялась за формирование антизападной коалиции. Соответствующая работа ведется в 13 странах Африки, в 8 из которых россиянам уже удалось добиться успеха.

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Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона. Отмечается, что для достижения своих целей "вагнеровцы" использовали человеческие ресурсы и "возможности по распространению дезинформации".

В США считают, что война в Украине не помешала ЧВК расширить свое влияние в странах Африки. Более того, вероятно, оно будет расти и дальше, что вызывает беспокойство у американской разведки.

Кроме того, как следует из документов американского оборонного ведомства, США в течение года искали возможность нанести удар по ЧВК "Вагнер", в частности, путем санкций и киберопераций. Также рассматривался вариант предоставить союзникам, в частности Украине, "информацию о целях", чтобы ликвидировать командиров "вагнеровцев" и ячейки группы в Африке.

Напомним: ранее агентство Bloomberg заявило, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может свернуть операции своей армии в Украине, если ему не удастся захватить Бахмут, и сделать акцент на деятельности в Африке. Если Бахмут удастся оккупировать, "вагнеровцев" могут бросить на дальнейшие штурмы украинских населенных пунктов Донбасса.

20 марта ЧВК "Вагнер" опубликовала объявление о том, что ищет наемников на 6 месяцев службы в Украине и на 9-14 месяцев – в Африке. Преступная группировка указала, что кандидаты, желающие работать в африканских странах, будут отправлены в резерв.

Как известно, "Вагнер" создал собственную сеть в Африке, простирающуюся от Ливии до Судана, Мали и Центральноафриканской Республики в поддержку геополитических целей Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посетил африканскую Эритрею, где ему устроили грандиозный прием. Чиновника встречали народными песнями. Местные жительницы при этом держали в руках траву и танцевали для россиянина.

– также Россия подписала безвиз с крошечной африканской страной Эсватини. Для этого Сергей Лавров прибыл с визитом в государство, где встретился с коллегой Тхули Дладло.

– в российских школах планируется ввести изучение африканских языков. Школьники будут осваивать языки суахили и амхарский.

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