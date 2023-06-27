'Вагнер' нужно лишить возможности сеять насилие': в США пообещали новые санкции против наемников Пригожина

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что будут продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК "Вагнер". В Вашингтоне намерены окончательно лишить группировку наемников возможности сеять по всему миру хаос и насилие.

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Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 26 июня. Он напомнил, что Вашингтон уже давно работает над тем, чтобы привлечь вагнеровцев к ответственности.

Наемники внесены в в США в список транснациональных преступных организаций, на них наложены санкции. В то же время группировке продолжает вести преступную деятельность не только в Украине, но и в странах Африки и других регионах.

"Мы будем продолжать принимать необходимые меры, чтобы попытаться ограничить их способность сеять хаос и насилие, где бы они ни были", – заявил Кирби.

Кирби подчеркнул, что пока рано говорить, куда денется эта ЧВК после неудачного мятежа и что будет с ее главарем Евгением Пригожиным. Он добавил, что где находится "повар Путина" ему неизвестно.

Днем ранее газета The Wall Street Journal с ссылкой на источники сообщила, что Госдеп якобы принял решение отложить уже запланированное введение новых санкций против ЧВК "Вагнер". Речь идет о "золотом бизнесе", который Пригожин и его наемники организовали в странах Африки.

Отмечается, что санкции будут отложены, чтобы не подыграть таким образом российскому диктатору Владимиру Путину в связи с выступлением Пригожина против военного командования РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской разведке считают, что Пригожин уже довольно давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству. Но было неясно, какова будет конечная цель мятежа.

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