В Южном Судане неизвестная болезнь унесла жизни почти 100 человек, в ВОЗ назначили спецпроверку

В Южном Судане неизвестная болезнь унесла жизни 89 человек. Все умершие – жители общины Фангак в штате Джонглей.

Об этом сообщает BBC. На прошлой неделе министерство здравоохранения страны проинформировало, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков людей в этом районе, который стал одним из наиболее пострадавших от недавнего наводнения.

Местный чиновник здравоохранения сказал, что первоначальные образцы дали отрицательные результаты исследования на холеру.

"Мы решили отправить группу быстрого реагирования для проведения оценки рисков и расследования. Также они имеют задачу собрать образцы у больных людей", – заявила представитель ВОЗ Шейла Бая.

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По ее словам, район Фангак недоступен по суше из-за наводнения, и команда ждала вертолета, чтобы вернуться в столицу Джубу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии от вируса Нипах умер 12-летний мальчик. Еще у двоих человек зафиксированы симптомы этой болезни.

Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Смертность составляет около 70% от всех случаев заражения. Вакцины от болезни нет.

Ранее в Индии 32 ребенка умерли из-за неизвестной вирусной лихорадки, предположительно лихорадки денге.