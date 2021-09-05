В Индии опасный вирус привел к смерти ребенка: от болезни нет вакцины

В Индии от вируса Нипах умер 12-летний мальчик. Еще у двоих человек зафиксированы симптомы этой болезни.

О вспышке заболевания в стране сообщил местный телеканал NDTV. Впервые болезнь была обнаружен в южной части Индии в штате Керала 19 мая 2018 года.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж сказала, что образцы мальчика, которые были отправлены в Национальный институт вирусологии Пуны, подтвердили наличие вируса Нипах. Центральное правительство срочно направило в штат команду Национального центра по контролю за заболеваниями, которая прибыла в штат для оказания технической поддержки региону.

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Чиновница рассказала, что ребенок четыре дня назад был госпитализирован с сильной лихорадкой, но в субботу, 4 сентября, его состояние ухудшилось.

"К сожалению, мальчик скончался в 5 часов утра. В субботу вечером состояние ребенка было критическим. Мы сформировали различные группы и начали поиски. Нужно изолировать тех, кто был основным контактом мальчика", – сказала министр.

Джордж уточнила, что ни у одного из близких контактов мальчика на данный момент нет никаких симптомов, и что отдел здравоохранения уже отследил контакты ребенка.

"Не о чем беспокоиться. Департамент здравоохранения внимательно следит за ситуацией. Пациент был сначала доставлен в частную больницу, затем в медицинский колледж, а оттуда снова переведен в частную больницу. Итак, мы отследили все его контакты", – заверила она.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, болезнь распространяется через слюну летучих мышей. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Смертность составляет около 70% от всех случаев заражения. Вакцины от болезни нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии 32 ребенка умерли из-за неизвестной вирусной лихорадки, предположительно лихорадки денге. Из-за этого учебные заведения в городе закрыли до 6 сентября.