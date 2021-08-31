В Индии из-за вспышки опасной лихорадки закрывают школы: умерли десятки детей

В городе Фирозабад (штат Уттар-Прадеш, Индия) 32 ребенка умерли из-за неизвестной вирусной лихорадки, предположительно лихорадки денге. Из-за этого учебные заведения в городе закрыли до 6 сентября.

Как пишет India Today, местные власти отложили начало обучения на неделю для учеников с 1 по 8 класс. Также от болезней умерли семь взрослых.

"На сегодняшний день умерли 32 ребенка и 7 взрослых", – сказал главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх.

Чиновник отметил, что медики изучают болезнь, чтобы избежать массового распространения.

"Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", – добавил он.

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Отмечается, что еще 12 человек скончались в Матхуре и восемь в Манипури.

Медики полагают, что люди умерли от лихорадки денге в тяжелой форме. Среди симптомов болезни высокая температура, падение количества тромбоцитов и сильное обезвоживание. Вакцины против болезни нет, лечение проводится симптоматическими средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильная вспышка новой инфекции зафиксирована в нескольких городах Индии, успевшей привести к смерти 68 людей всего за неделю. По словам врачей, загадочная лихорадка по симптомам схожа с болезнью денге.