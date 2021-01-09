В ВОЗ сказали, какие страны больше всего закупили вакцины от COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего вакцины от коронавируса закупили состоятельные страны.

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, всего проводят вакцинацию 42 страны, сообщается на сайте организации.

Из них 36 – с высоким уровнем доходов, еще шесть – со средним.

"Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще шесть имеют средний доход", – сказал Гебрейесус.

При этом он добавил, что страны с низким и большинство государств со средним уровнями доходов не получают вакцину.

Глава ВОЗ отметил, что эту проблему должны решить при помощи программ COVAX и ACT-Accelerator.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Европейскую комиссию содействовать Украине в получении вакцины до марта. Именно в этом месяце наша страна должна получить препараты по программе COVAX.