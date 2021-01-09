У ВООЗ сказали, які країни найбільше закупили вакцини від COVID-19

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільше вакцини від коронавірусу закупили заможні країни.

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєус. За його словами, всього проводять вакцинацію 42 країни, повідомляється на сайті організації.

З них 36 – з високим рівнем доходів, ще шість – із середнім.

"Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними і ефективними вакцинами від COVID-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід", – сказав Гебреєсус.

Водночас він додав, що країни з низьким і більшість держав із середнім рівнями доходів не отримують вакцину.

Глава ВООЗ зазначив, що цю проблему повинні вирішити за допомогою програм COVAX і ACT-Accelerator.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Європейську комісію сприяти Україні в отриманні вакцини до березня. Саме в цьому місяці наша країна повинна отримати препарати за програмою COVAX.