В ВОЗ оценили угрозу японского мутанта коронавируса

Новый тип мутации коронавируса, найденный в Японии, не влияет на общее состояние переносимости болезни.

Об этом на брифинге сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В минувшие выходные Япония сообщила ВОЗ об обнаружении нового варианта вируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", – отметил он.

По его словам, найденные мутации вируса пока не отобразились на тяжести самого COVID-19. Однако руководитель ВОЗ добавил, что новые штаммы вируса усложняют работу медиков. Гебрейесус призвал людей придерживаться рекомендуемых мер предосторожности. Ведь если вирус будет меньше распространяться, то у него будет меньше шансов мутировать.

Напомним, в Японии зафиксировали новый вариант коронавируса, который отличается от мутаций, ранее обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

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