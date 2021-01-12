У ВООЗ оцінили загрозу японського мутанта коронавірусу

Олексій Тітофф Світ 08:31, 12.01.2021 Оновлено: 08:54, 12.01.2021

Новий тип мутації коронавірусу, знайдений у Японії, не впливає на загальну тяжкість переносимості хвороби.

Про це на брифінгу повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"У минулі вихідні Японія повідомила ВООЗ про виявлення нового варіанту вірусу. Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій", – зазначив він.

За його словами, знайдені мутації вірусу поки не відобразилися на тяжкості самого COVID-19. Однак керівник ВООЗ додав, що нові штами вірусу ускладнюють роботу медиків. Гебреєсус закликав людей дотримуватися рекомендованих запобіжних заходів, оскільки якщо вірус буде менше поширюватися, то у нього буде і менше шансів мутувати.

Нагадаємо, що в Японії зафіксували новий варіант коронавірусу, який відрізняється від мутацій, раніше виявлених у Великобританії і ПАР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали можливі головні наслідки COVID-19.

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