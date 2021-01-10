В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Японии зафиксировали новый вариант коронавируса, который отличается от мутаций, ранее обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Об этом сообщило Reuters. Информацию о новом штамме, обнаруженном у четырех туристов из Бразилии, 10 января обнародовало министерство здравоохранения страны.

Все зараженные прилетели в токийский аэропорт Ханэда 2 января. По информации медиков, 40-летний мужчина испытывал проблемы с дыханием, 30-летняя женщина жаловалась на головную боль и боль в горле, у подростков отметили лихорадку, а у четвертой заболевшей симптомы отсутствовали.

Глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита заявил на брифинге, что характеристики нового варианта коронавируса будут тщательно изучены. В частности, эксперты выяснят, насколько эффективными окажутся против него вакцины и насколько серьезными могут быть симптомы заболевания.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что новый вариант, обнаруженный у людей из Бразилии, обладает высокой инфекционностью", – сказал Вакита.

После резкого роста количества случаев COVID-19 Япония объявила в 7 января чрезвычайное положение для Токио и трех префектур, соседствующих со столицей.

По данным Worldmeters, в Японии зафиксировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 4 тысячи человек умерли от болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, новую мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, зафиксировали уже в 41 стране. Такую информацию о мутанте "VOC 202012/01" по состоянию на 5 января сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельной эпидемиологической сводке.