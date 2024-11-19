В восточном пригороде Тель-Авива упала ливанская ракета: есть пострадавшие и разрушения. Фото и видео

Вечером 18 ноября боевики ливанской группировки " Хезболла " атаковали центральную часть Израиля. В результате пять человек получили ранения.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel. По информации ЦАХАЛа, во время атаки на центр страны с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватила системы противовоздушной обороны.

Согласно предварительным данным, перехватчик системы "Праща Давида" на большой высоте поразил ракету класса "земля-земля", выпущенную из Ливана, и разбил ее на несколько частей.

Обломки ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива – Бней-Брака и Рамат-Гана, и повлекли за собой пожар и значительные повреждения окружающих зданий и транспортных средств. Позже Армия обороны Израиля подтвердила, что ранения и повреждения были вызваны осколками перехваченной ракеты.

Ранения разной степени тяжести получили пять человек – 54-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, один человек получил ранения средней тяжести, еще трое находятся в удовлетворительном состоянии.

Все пострадавшие были поражены осколками, сообщает экстренная служба. Всех раненых доставили в больницу "Бейлинсон".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 17 ноября, в Бейруте был ликвидирован представитель "Хезболлы" Мохаммеда Афифа. Это произошло в результате авиаудара по столице Ливана.

В ночь на 2 ноября "Хезболла" с территории Ливана вновь ударила ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена в нескольких районах в центре страны, в городе Тира был прилет. Известно о по меньшей мере 19 пострадавших.