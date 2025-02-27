В Венгрии решили 'защитить детей' от прайда ЛГБТ-сообщества в Будапеште

Проведение ежегодного Будапештского гей-парада состоится не на улицах венгерской столицы, как всегда, а где-то "в закрытом пространстве". Соответствующую рекомендацию предоставило венгерское правительство, ссылаясь на "защиту детей".

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Рекомендацию обнародовал руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуляш. Как отмечает Reuters, пока неясно, ограничится ли правительство переносом события "в закрытое пространство" или к нему также будет ограничен доступ.

В частности, Гуляш заявил, что гей-парад не следует организовывать так же, как в прошлом. Он подчеркнул, что правительство имеет целью "защитить детей" и этого можно достичь, если мероприятие будет "проходить в закрытом пространстве".

Обычно в Будапеште прайд ЛГБТ-сообщества проводился по бульвару Андраши. Это просторная, обсаженная деревьями улица в центре города (на фото ниже – парад 2021 года).

В свою очередь представители ЛГБТ+ сообщества подчеркивают, что "прайд является семейным мероприятием и не представляет угрозы для детей".

Как отмечает агентство, ранее премьер Виктор Орбан сказал, что организаторам прайда в этом году вообще не стоит этим заниматься, поскольку мероприятие "будет пустой тратой денег и времени".

Орбан является лидером правой партии "Фидес" с христианско-консервативной программой. Неудивительно, что в 2021 году он запретил в стране "пропаганду гомосексуализма", из-за чего Европейская комиссия направила в Суд ЕС иск на Венгрию.

Однако это не принципиальная позиция Орбана. Так, именно при его содействии в стране выпустили сборник современных сказок, где фигурируют Золушка-гей и темнокожая Белоснежка.

Между тем, как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин.

Причем ранее Трамп заявил о намерении освободить всех трансгендеров из рядов американской армии, хотя такой шаг приведет к лишению должностей 15 000 военнослужащих в то время, когда страна испытывает трудности с набором в Вооруженные силы.

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