В Венгрии китайскую вакцину против COVID-19 назвали перспективнее российской

Китайская вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech более перспективна по сравнению с российским препаратом Sputnik V.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Euractiv. Он отметил, что его страна вряд ли будет использовать российскую вакцину.

"Мы знаем, что она хороша, но ее недостаточно и, вероятно, не будет, поскольку существуют ограничения производственных мощностей", – сказал венгерский политик.

По его словам, китайский препарат будет доступен раньше и в значительно больших количествах, нежели вакцина из России.

"В идеале вы сможете выбрать, какой хотите сделать себе прививку – вакциной с Запада или из Китая", – отметил Орбан.

Известно, что премьер Венгрии отправлял экспертов для наблюдения за разработкой вакцин в России и Китае и получил образцы скандального укола Sputnik V.

Китайская вакцина против COVID-19 перспективнее российской, – Орбан

Так, в ноябре Будапешт хвастался, что Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы вакцины из РФ. Хотя западные и даже российские эксперты выразили обеспокоенность по поводу препарата, который еще не одобрен для продажи Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Критики также назвали Sputnik V инструментом для усиления геополитического влияния России. При этом Орбан выразил недовольство подходом Европейского Союза к закупке вакцин против COVID-19.

"Были производители, продукция которых была доступна раньше в Канаде, Великобритании и Израиле, чем, например, в ЕС. Мы заботимся о восточной сети контактов, поскольку Брюссель этого не делает… Поэтому лучше стоять на двух ногах", – пояснил он.

Все же, получив первую поставку вакцины против коронавируса от Pfizer&BioNTech, в Венгрии сразу же начали делать ею прививки населению, на день раньше (26 декабря), чем компания вакцинации стартовала во многих странах ЕС. А прививок российской вакциной в Венгрии теперь опасаются.

Как сообщал OBOZREVATEL: