Мадуро может потерять власть: в Венесуэле проходят выборы президента с неожиданным лидером, но есть риск фальсификаций

В воскресенье, 28 июля, в Венесуэле проходят президентские выборы. Основная борьба за победу завязалась между действующим президентом Николасом Мадуро, баллотирующимся на третий срок подряд, и бывшим дипломатом, которого поддерживает оппозиционная коалиция, Эдмундо Гонсалесом.

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Причем последний уже опережает нынешнего лидера страны, пишет BBC. В то же время отмечается, что есть риск фальсификации выборов, если Мадуро не наберет нужное количество голосов. Именно так произошло в 2018 году, когда мировое сообщество в подавляющем большинстве не признало президентские выборы в Венесуэле ни свободными, ни честными.

Опасения усиливаются еще и из-за обещания Мадуро его сторонникам победить в любом случае. Кроме того, в стране находится лишь небольшое количество независимых наблюдателей за выборами – четыре от Организации Объединенных Наций и небольшая техническая группа из Центра Картера. В то время как глава избирательной комиссии Венесуэлы – близкий соратник Мадуро – отозвал приглашение наблюдателям ЕС.

После заявления президента Аргентины Альберто Фернандеса о том, что правительство Мадуро должно смириться с возможным поражением на выборах, его тоже не пригласили.

Между тем, оппозиция мобилизовала тысячи людей для работы наблюдателями на отдельных избирательных участках. Она настроена оптимистично.

Опросы общественного мнения дают его кандидату такое большое преимущество над Мадуро, что поэтому не удастся "украсть выборы", считают в штабе оппозиции. Правда, правительство Венесуэлы отмахнулось от результатов опросов, утверждая, что в них лидирует как раз сам Мадуро, говорится в материале.

Примечательно также, что символом своей президентской кампании Мадуро избрал бойцовского петуха, она сама прошла под воинственными лозунгами, а перед голосованием он вообще выдал предупреждение о "кровавой бане" в случае своего поражения.

За время правления Мадуро миллионы венесуэльцев эмигрировали из страны из-за политического и экономического кризиса. В случае победы отток населения может увеличиться.

Поэтому за выборами будут внимательно следить в США и странах Латинской Америки, куда массово бегут венесуэльцы. Также будут наблюдать за процессом Куба, Китай, Иран и Россия – близкие союзники правительства Мадуро, поскольку победа Гонсалеса, скорее всего, приведет к изменению курса и ориентации нового правительства на США.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро захотел расширить авиасообщение с Россией. В цивилизованном мире не рады туристам из государства-террористки, поэтому для россиян придумывают "достойные" альтернативы. Одной из таких стала Венесуэла – страна с высоким уровнем преступности, из-за чего она считается самой опасной в мире.

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