Президента Николаса Мадуро объявили победителем выборов в Венесуэле, согласно частичным результатам, опубликованным избирательным советом. Венесуэльская оппозиция заявила о широкомасштабных фальсификациях при подсчете голосов и пообещала оспорить результаты.

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Об этом пишет ВВС. Глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Аморосо, близкий союзник Мадуро, заявил, что после подсчета 80% голосов президент Мадуро набрал 51,20% по сравнению с 44,02% у его основного соперника Эдмундо Гонсалеса.

Выступая перед ликующими сторонниками в Каракасе, Мадуро заявил, что его переизбрание стало "триумфом мира и стабильности".

Он похвалил избирательную систему Венесуэлы, назвав ее прозрачной, и высмеял оппозицию, которая, по его словам, "кричит о мошенничестве" на каждых выборах.

Госсекретарь США выразил свой скептицизм после объявления результатов. Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов есть "серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа".

Между тем Куба, близкий союзник правительства Мадуро, заявила, что "народ высказался, и революция победила".

Оппозиция направила тысячи свидетелей на избирательные участки по всей стране, чтобы иметь возможность объявить результаты своего подсчета голосов.

Однако представитель коалиции заявила, что их свидетели были "вынуждены покинуть" многие избирательные участки.

Оппозиция также призвала сторонников дежурить на избирательных участках, чтобы контролировать процесс подсчета голосов в "решающие часы" после закрытия, на фоне широко распространенных опасений, что правительство попытается украсть голоса.

Опросы общественного мнения показали, что Гонсалес значительно опережает Мадуро.

Многие избиратели заявили, что хотят перемен после 25 лет нахождения у власти социалистической партии PSUV – сначала под руководством покойного президента Уго Чавеса, а после его смерти от рака в 2013 году — при Николасе Мадуро. Под их руководством PSUV получила контроль не только над исполнительной и законодательной, но и над большей частью судебной системы.

Последние выборы 2018 года были широко раскритикованы как несвободные и нечестные, и в преддверии этих выборов высказывались опасения, что голосование также может быть отмечено нарушениями.

Эти опасения еще больше подогрел президент Мадуро, заявивший, что победит "всеми правдами и неправдами".

Голосование в Венесуэле электронное. Избиратели нажимают кнопку, закрепленную за предпочитаемым ими кандидатом, на машине для голосования.

Электронные результаты отправляются в штаб-квартиру CNE, но машина также распечатывает бумажную квитанцию, которая затем опускается в урну для голосования.

По закону партии имеют право направлять свидетелей для подсчета этих бумажных квитанций, проводимого на каждом избирательном участке, однако многим это было запрещено.

Оппозиция заявила, что ей предоставили доступ менее чем к трети отпечатанных квитанций. Их план состоял в том, чтобы отслеживать эти подсчеты и проверять, совпадают ли они с результатами, объявленными CNE.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро захотел расширить авиасообщение с Россией. В цивилизованном мире не рады туристам из государства-террористки, поэтому для россиян придумывают "достойные" альтернативы. Одной из таких стала Венесуэла – страна с высоким уровнем преступности, из-за чего она считается самой опасной в мире.

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