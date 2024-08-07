В Венесуэле против лидеров оппозиции открыли уголовные дела: в чем их обвиняют

В Венесуэле открыли уголовные дела против лидеров оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса. Их обвинили в подстрекательстве к восстанию, на данный момент проводится расследование.

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Соответствующее заявление сделал Тарек Уильям Сааб – генеральный прокурор Венесуэлы и близкий соратник президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает BBC.

Сааб считает, что заявления оппозиционеров относительно результатов президентских выборов "открыто подстрекали полицейских и военных к неповиновению законам".

Реагируя на заявление Сааба, Европейский Союз во вторник, 6 августа, призвал Венесуэлу прекратить запугивать оппозицию. "Это нужно прекратить. Мы призываем власти прекратить это, эту кампанию запугивания оппозиции и угроз судом", – сказал представитель ЕС.

Отмечается, что Гонсалес и Мачадо скрываются с прошлой недели после того, как Сааб заявил, что они должны быть отправлены в тюрьму. Мачадо ненадолго появлялась на публике в субботу, чтобы выступить на массовом митинге оппозиции в столице страны Каракасе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президента Николаса Мадуро объявили победителем выборов в Венесуэле, согласно частичным результатам, опубликованным избирательным советом. Венесуэльская оппозиция заявила о широкомасштабных фальсификациях во время подсчета голосов и пообещала обжаловать результаты.

– По всей стране после объявления результатов вспыхнули демонстрации с свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

– Николас Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции обжаловали его победу. Он заявил, что правящая партия Венесуэлы готова предоставить все документы касательно подсчета голосов.

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