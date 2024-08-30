В Венесуэле произошел масштабный блекаут: правительство заявило об 'электрическом саботаже'

В столице Венесуэлы Каракасе и в нескольких штатах произошел масштабный блекаут. Правительство президента Николаса Мадуро заявило об "электрическом саботаже".

Видео дня

Об этом сообщило издание Associated Press. Министр связи Фредди Нанес заявил, что чиновники работают над возобновлением электроснабжения. По его словам, это дело рук оппонентов Мадуро, стремящихся насильственным путем устранить президента.

Новоназначенный министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, считающийся вторым самым влиятельным человеком в стране, после предыдущего отключения, произошедшего 27 августа, заявил, что "это постоянная стратегия оппозиции, врагов этой страны, влиять на население".

Жители столицы спокойно восприняли пятничные перебои в электроэнергии. Движение транспорта в обычно напряженный час пик было легче обычного, а некоторые люди жаловались на то, что не могли связаться с членами семьи из-за отсутствия мобильной связи.

Электрическая сеть Венесуэлы в значительной степени зависит от дамбы Гури, гигантской гидроэлектростанции, открытой в конце 1960-х годов. Электрическая система страдает от плохого обслуживания, отсутствия альтернативных источников энергии и оттока инженерных кадров, поскольку примерно 8 миллионов венесуэльских мигрантов сбежали от экономических затруднений за последние годы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Wall Street Journal сообщило, что США пытаются подтолкнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. В обмен ему было предложено амнистию после спорных выборов главы государства, поскольку следует все больше неопровержимых доказательств его проигрыша.

– В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти. В Белом доме подчеркнули, что даже не контактировали с политиком после выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!