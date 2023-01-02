В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI. Фото

В понедельник, 2 января, в Ватикане началось прощание с бывшим папой Римским Бенедиктом XVI, которое продлится три дня. Его тело перевезли в собор Святого Петра, верующие выстраиваются в очередь с раннего утра.

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Об этом сообщает La Repubblica. Отмечается, что президент Республики Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони уже почтили память Папы-эмеритуса Бенедикта XVI – они были первыми, кто зашел в базилику помолиться у его тела (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Вдоль последнего пути Папы на покое из монастыря в собор с ним прощались многочисленные верные, собравшиеся в Граде Ватикан, отметила пресс-служба Ватикана. Церемонию прощания возглавил архипресвитер Ватиканской базилики кардинал Мауро Гамбетти.

Издание отметило, что тело бывшего понтифика, облаченного в красно-белые священные одежды и митру, было размещено под алтарем кафедры. По обе стороны от катафалка – двое швейцарских гвардейцев. Базилика Ватикана открыта 2 января с 9:00 по 19:00, 3 и 4 января – с 7:00 по 19:00. В течение трех дней ожидается от 30 до 35 тыс. человек в день.

Похороны Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января. Папа Франциск совершит заупокойную мессу в 9.30 на кладбище собора Святого Петра.

"5 января, в день похорон, мы ожидаем приток от 50 до 60 тыс. человек", – сообщил префект Рима Бруно Фраттази.

Напомним: Папа Римский Бенедикт XVI, в мире Йозеф Ратцингер, скончался 31 декабря на 96-м году жизни. В последние годы он жил в небольшом монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах. После отречения от престола у Йозефа Ратцингера остались звание почетного Папы и папское имя Бенедикта XVI. Он возглавлял Католическую церковь почти восемь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Папа Римский Франциск в своем рождественском выступлении осудил войну в Украине и призвал людей меньше тратить на празднование Рождества и подарки. Сэкономленные деньги он предложил отправить украинцам, чтобы помочь им пережить зиму;

– Папа Римский Франциск еще в 2013 году – вскоре после своего избрания понтификом – написал заявление об отставке и принес его тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне. Он сделал это на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему исполнять свои обязанности.

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