В Варшаве тысячи людей вышли на акцию в поддержку Украины: люди легли на землю в память о жертвах оккупантов. Фото и видео

В столице Польши Варшаве тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины в пятницу, 25 марта. Мероприятие провели в день визита в страну американского президента Джо Байдена.

Украинцы, которые приняли участие в акции, легли на землю, чтобы почтить память жертв войны, развязанной Россией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Как сообщила в Twitter исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, таким образом Байдена призывали уже сейчас передать Украине системы ПВО для защиты неба от оккупантов.

"Пока вы говорите, мы умираем. Каждая минута промедления убивает", – написала активистка.

Видео дня

Как сообщает APnews, лозунгом акции стала фраза "Stop promising, start acting!" ("Хватит обещать – пора действовать!").

Напомним, что в Варшаве люди принесли на акцию в поддержку Украины плакаты с изображениями беларусского и российского диктаторов – Александра Лукашенко и Владимира Путина. На рисунках они изображены с окровавленными лицами и подписью "убийца".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины.

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