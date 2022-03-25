В Канаде и Польше прошли акции в поддержку Украины: митингующие принесли 'кровавый' портрет Путина и Лукашенко. Фото и видео

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину, которая уже месяц противостоит российским оккупантам. Люди в десятках стран выходят на митинги в поддержку украинского народа.

Масштабные акции состоялись в Польше и Канаде. Как пишет CBC, в канадском Виннипеге более 100 человек с сине-желтыми флагами собрались, чтобы осудить российскую агрессию против Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди продолжают умирать. С каждым днем ​​это становится все ужаснее, потому что Россия не ожидала, что Украина окажет такое сопротивление", – сказала организатор митинга, уроженка Украины.

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Она опасается, что целью страны-агрессора РФ может быть уничтожение Украины и изгнание украинцев с их родной земли. Женщина отметила, что Россия устроила настоящий геноцид, и призвала Канаду и ее союзников делать больше для помощи Украине.

Тысячи людей вышли поддержать нашу страну и в Торонто.

В столице Польши Варшаве тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины, сообщает "Украина 24". Они принесли с собой сине-желтые флаги и выкрикивали лозунги в поддержку украинцев.

Также активисты нарисовали для акции протеста плакаты с изображениями беларусского и российского диктаторов – Александра Лукашенко и Владимира Путина. На рисунках они изображены с окровавленными лицами и подписью "убийца".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины.

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