В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана: появились подробности. Фото и видео

В Узбекистане вечером 15 августа потерпел крушение самолет, который принадлежал Военно-воздушным силам Афганистана. Предварительно, несколько военных катапультировались, три человека пострадали.

Авиакатастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны (граничит с Афганистаном). Об этом сообщила Gazeta.uz со ссылкой на узбекское Министерство иностранных дел, а пользователи Twitter опубликовали кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам собеседника издания, двое афганских военнослужащих якобы прыгнули с самолета на парашюте. Их доставили в больницу города Термез.

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Состояние еще пяти афганцев оценивается как средней тяжести. Этих раненых отвезли в медицинское учреждение с диагнозом "проникновение в грудную клетку, сотрясение мозга и др.".

Также в тяжелом состоянии госпитализировали военнослужащего Узбекистана. Но связано ли это с крушением афганского самолета, не уточняется.

"В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – заявил 16 августа начальник информационной службы узбекского Минобороны Бахром Зульфикаров.

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