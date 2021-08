В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана: появились подробности. Фото и видео

В Узбекистане вечером 15 августа потерпел крушение самолет, который принадлежал Военно-воздушным силам Афганистана. Предварительно, несколько военных катапультировались, три человека пострадали.

Авиакатастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны (граничит с Афганистаном). Об этом сообщила Gazeta.uz со ссылкой на узбекское Министерство иностранных дел, а пользователи Twitter опубликовали кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам собеседника издания, двое афганских военнослужащих якобы прыгнули с самолета на парашюте. Их доставили в больницу города Термез.

Состояние еще пяти афганцев оценивается как средней тяжести. Этих раненых отвезли в медицинское учреждение с диагнозом "проникновение в грудную клетку, сотрясение мозга и др.".

Также в тяжелом состоянии госпитализировали военнослужащего Узбекистана. Но связано ли это с крушением афганского самолета, не уточняется.

"В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – заявил 16 августа начальник информационной службы узбекского Минобороны Бахром Зульфикаров.

Новость дополняется...

Video of reported crash in Uzbekistan of Afghan fighter jet. Local medical crews earlier on Monday attended to the scene, Uzbek Telegram channel reported. pic.twitter.com/SeAVASnU7X