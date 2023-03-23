В Украине откроют представительство МКС: не остановимся, пока все виновные в преступлениях против Украины не будут привлечены к ответственности

В Украине откроется представительство Международного уголовного суда. Соответствующее соглашение в четверг, 23 марта, в Гааге в Нидерландах заключили Генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МКС Питером Льюисом.

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Об этом сообщили в Telegram Офиса Генерального прокурора. Костин убежден, что, хоть это только начало, но такой шаг приближает обеспечение полной ответственности за международные преступления.

"Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", – подчеркнул генпрокурор.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с МКС в расследовании преступлений против Украины и развитии более справедливого мира.

Напомним: ранее Международный уголовный суд призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину. Во время своего выступления главный прокурор МКС опроверг заявления должностных лиц РФ о якобы проведении "гуманитарных эвакуаций" украинских детей с оккупированных территорий Украины. Именно так в России пытались оправдать совершение тяжкого международного преступления, в котором подозревают президента РФ Владимира Путина и уполномоченную президента РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в похищении и депортации на территорию РФ украинских детей;

– первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия.

– кроме того, важным аспектом решения об аресте Путина является то, что даже в случае завершения войны против Украины РФ не сможет добиться снятия санкций, пока не выдаст международного преступника, являющегося по совместительству президентом России.

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