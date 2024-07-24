В Турции задержан мужчина, подозреваемый в подрыве офицера ГРУ в Москве. Видео
В Турции задержан гражданин России, который, вероятно, причастен к подрыву автомобиля российского военного в Москве. Это Евгений Серебряков, прилетевший в Турцию.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликай. По его словам, задержанный прибыл авиарейсом из Москвы. Через час после этого турецким стражам порядка представители российского подразделения Интерпола сообщили о прибытии Серебрякова.
"В нашу штаб-квартиру Интерпола и Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что "лицо по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершивший теракт по заминированию автомобиля в Москве, в результате чего два человека получили ранения, прибыл в нашу страну самолетом Москва-Бодрум", – рассказал Али Ерликай.
Никаких данных на Евгения Серебрякова, в том числе в международной базе данных Интерпола о розыске и данных UYAP, не было. Тем не менее, правоохранители провинции Мугла совместно с турецкой разведкой, управлением по делам иммиграции и департаментом по борьбе с терроризмом организовали операцию по задержанию подозреваемого.
Ерликай добавил, что российский отдел Интерпола подтвердил по фотографии личность задержанного.
Как сообщал OBOZ.UA, в Москве утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В полиции Москвы заявили, что причиной взрыва стало заложенное неизвестными взрывное устройство: его якобы разместили под педалями. Среди приоритетных – версия с покушением на убийство.
Внутри машины находился офицер ГРУ Андрей Торгашов с супругой. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Взрывом ему оторвало ступни. Его жена, которая также была в машине, получила ранение.
Понятно, что российские спецслужбы сразу обнаружили в покушении "украинский след".
"Силовики установили личность исполнителя подрыва автомобиля российского военнослужащего на севере Москвы. По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб. Установил взрывчатку под сиденье водителя внедорожника офицера, а затем совершил подрыв дистанционно", – написал уже через несколько часов после взрыва один из приближенных. к русским силовым структурам пабликов.
Более того – утверждается, что владелец авто выжил, потому что имеет опыт преступника-оккупанта в Украине. Он якобы очень быстро наложил на себя жгуты, чтобы остановить кровопотерю – чему научился на войне в нашей стране.
"При таком ранении и кровопотере у него было на это не более 5 минут. Такую реакцию и знание военной медицины можно найти только в реальной боевой обстановке", – утверждают пропагандисты.
Кстати, напомним: ранее сообщалось, что 23 июля неизвестные дроны атаковали паром в порту "Кавказ". На месте прилета произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие, причем все граждане РФ.
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