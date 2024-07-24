Момент подрыва военного топ-чиновника в Москве попал на видео: что известно

Момент подрыва автомобиля российского топ-чиновника Андрея Торгашова в Москве попал на видео. На кадрах видно, как он поставил портфель на заднее сиденье, после чего сел за руль. Вероятно, когда россиянин включил зажигание, машина взлетела в воздух.

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Подходящее видео опубликовал Telegram-канал Mash. Предварительно сообщается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу транспортного средства.

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