В Турции заблокировали доступ к Instagram: что происходит

В Турции заблокировали доступ к социальной сети Instagram, в частности, и через мобильное приложение. Регулятор информтехнологий не указал причину и срок действия ограничений.

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Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что Управление информационных технологий и связи Турции опубликовало соответствующее решение от 2 августа на своем сайте. Вероятной причиной такого шага стали комментарии турецкого чиновника по коммуникациям Фахреттина Алтуна.

Ранее он подверг критике платформу за блокирование постов с соболезнованиями по поводу убийства Исмаила Хании, лидера палестинской террористической группировки ХАМАС.

"Это цензура, в чистом виде", – заявил Алтун.

Материнская компания Instagram Meta Platforms Inc (META.O) пока никак не прокомментировала ни блокировку соцсети в Турции, ни заявление чиновника.

Напомним, 31 июля в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в Секторе Газы и главным врагом Израиля.

Как заявило The New York Times, Хания погиб от подрыва бомбы. Взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу в Тегеране (Иран) и установили в его номере примерно за два месяца до подрыва. Устройство активировали дистанционно, как только было подтверждено, что Хания находится в своем номере.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, также главнокомандующий страной, издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю в ответ на убийство лидера террористов ХАМАС Исмаила Хании.

– Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов пояснил, что ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере, на короткое время.

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