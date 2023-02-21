В Турции возросло количество погибших и пострадавших в результате новых землетрясений: людей спасали из-под завалов. Фото и видео

Накануне вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. К утру вторника количество погибших и пострадавших возросло.

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Об этом сообщает Medimagazin и NTV. Эпицентром землетрясение стал район Дефне города Хатай.

После землетрясения было зафиксировано 32 афтершока, самый сильный из которых 5,8.

В результате чрезвычайной ситуации погибли 6 человек, еще 294 человека получили ранения. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа уточнил, что из них 18 человек с серьезными ранениями были доставлены в Адану и Дёртйол воздушным и наземным транспортом.

Некоторые поврежденные здания в городе были разрушены в результате землетрясения. Большое количество медико-санитарных и поисково-спасательных групп было направлено в регион после того, как стало известно, что в некоторых кварталах районов Дефне и Самандаг под завалами находятся люди.

Вице-президент Фуат Октай призвал жителей региона держаться подальше от поврежденных зданий. После землетрясения были эвакуированы Государственная больница Искендерун и Научно-исследовательская больница Университета Мустафы Кемаля. Раненых в результате землетрясения в Кахраманмараше и Хатае направляли в городскую учебно-исследовательскую больницу Аданы.

Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 ощущались также в Сирии, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле и Египте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций почти через две недели после того, как сильное землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Но работы продолжаются в 40 домах, разрушенных в провинциях Кахраманмараш и Хатаи;

– число погибших в результате землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 41 тысячу человек. Также пострадали более 108 тысяч человек.

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