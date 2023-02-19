Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек

Правительство Турции сообщили новые данные о количестве жертв в результате землетрясения. В настоящее время число погибших превысило 41 тысячу человек.

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Об этом сообщило турецкое издание CNN Türk. Также пострадали более 108 тысяч человек.

Как заявили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), землетрясение унесло жизни 40,6 тысячи человек, при этом число пострадавших составляет более 108 тысяч. Также было зафиксировано более 105 тысяч разрушенных зданий.

Специалисты сообщили, что, начиная с первого масштабного землетрясения, которое прошло 6 февраля, было зафиксировано уже более 6 тысяч подобных толчков на территории Турции.

Спасательные службы Турции постоянно работают на местах разрушения зданий – сейчас завалы разбирают около 20 тысяч специалистов.

Напомним, что два масштабных землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов. Природная катаклизма вызвала массовые разрушения в провинции Кахраманмараш и еще десяти регионах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 18 февраля, в Турции произошло новое землетрясение. Стихия зафиксирована у города Кахраманмараш, который оказался почти уничтоженным после предыдущего бедствия в начале текущего месяца.

– Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в Турции после масштабных разрушений, к которым привела серия мощных землетрясений. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти женщину из-под завалов.

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