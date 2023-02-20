На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение: в провинции Хатай снова есть разрушения

Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого размещался на глубине 10 км в районе Дефне. Через 3 минуты после него состоялся афтершок силой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.

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Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ). Как пишет CNN, землетрясение ощущалось и в близлежащих городах. Корреспондент CNN TÜRK Бусе Девирен со слезами описала катастрофу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Земля ускользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Нас невероятно трясло", – рассказала журналистка.

Местные власти призвали жителей региона не заходить в поврежденные здания в зоне после землетрясения, не оставаться у опасных зданий, а также следить за официальными источниками для получения точной информации.

Турецкие СМИ сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай, где произошло новое землетрясение.

Мэр города Хатай заявил, что под завалами домов после новых землетрясений есть люди.

Напомним: в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также нанесли разрушения в Сирии. В тот же день регион потрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

18 февраля страну всколыхнуло новое землетрясение. Стихия была зафиксирована возле города Кахраманмараш, который оказался почти уничтожен после предыдущего бедствия в начале текущего месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций почти через две недели после того, как сильное землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Но работы продолжаются в 40 домах, разрушенных в провинциях Кахраманмараш и Хатаи;

– число погибших в результате землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 41 тысячу человек. Также пострадали более 108 тысяч человек.

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