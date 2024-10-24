В Турции ужесточились меры безопасности в аэропортах в связи с угрозой терактов: что известно

В аэропортах Турции ввели оранжевый уровень угрозы из-за возможных терактов. Такие меры приняты после атаки на TURKISH Aerospace Industry 23 октября.

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Об этом пишет газета Hürriyet. На территории всех воздушных гаваней страны ужесточены меры безопасности.

Правоохранители проводят тщательные проверки транспортных средств, а также пассажиров, которым рекомендуют прибывать в аэропорт за три часа до вылета.

"Вниманию наших пассажиров, нашим пассажирам рекомендуется приходить в терминал по крайней мере за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени из-за дополнительных мер, предпринятых в аэропортах", – предупредило пассажиров руководство аэропорта Стамбула имени Сабихи Гекчен.

В случае необходимости осуществляют физический осмотр пассажиров.

Всех пассажиров будут осматривать с помощью устройства на входе в аэропорт. В случаях, когда поиск с помощью устройства недостаточен, будет произведен физический осмотр. Любой пассажир, не соглашающийся на физическое освидетельствование себя или своих вещей, не будет допущен на самолет", – сообщили в министерстве транспорта.

Отмечается, что охранники предоставили право обыскивать вещи, багаж и грузы под надзором правоохранительных органов. Это касается всех пассажиров без исключения.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне у авиакосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт. По информации главы МВД страны Али Ерликая, в результате нападения погибли пять человек, еще 22 человека получили ранения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим в результате террористического акта в столице Турции.

В ответ на теракт в Анкаре ВВС Турции нанесли удары по зданиям Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке. Указанная партия считается террористической и ответственной за нападение у авиакосмической компании TUSAŞ.

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