В столице Турции произошел теракт на территории аэрокосмической компании: есть погибшие и раненые. Фото и видео

В столице Турции Анкаре прогремел взрыв у входа на территорию авиакосмической компании TUSAŞ. Также на месте произошла стрельба.

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Глава МВД страны Али Ерликая заявил о теракте против объектов TUSAŞ. Министр также сообщил, что в результате атаки погибли и ранены, однако пока не уточнил количество жертв.

"К сожалению, у нас есть погибшие и раненые после теракта. Общественность будет проинформирована о развитии событий. Просим принять во внимание заявления официальных источников", – написал Али Ерликая.

В соцсетях распространяют видео с места происшествия. На кадрах слышна стрельба, а также виден взрыв.

Турецкий CNN сообщил, что, сначала был слышен взрыв возле объектов предприятия, а затем началась перестрелка.

По данным издания, некоторые нападавшие вошли внутрь здания и столкновение продолжается.

Речь идет о двух лицах. Террористы подошли к воротам предприятия, взорвали автомобиль, после чего вступили в вооруженный конфликт.

Нападавшие попали на камеры видеонаблюдения.

На место происшествия были направлены силовики, бригады медиков и пожарные.

Turkish Aerospace Industries или TUSAŞ производит, в частности, беспилотники, служебные вертолеты и модифицирует истребители F-16. Также производят космические спутники.

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