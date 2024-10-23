В столице Турции произошел теракт на территории аэрокосмической компании: есть погибшие и раненые. Фото и видео
В столице Турции Анкаре прогремел взрыв у входа на территорию авиакосмической компании TUSAŞ. Также на месте произошла стрельба.
Глава МВД страны Али Ерликая заявил о теракте против объектов TUSAŞ. Министр также сообщил, что в результате атаки погибли и ранены, однако пока не уточнил количество жертв.
"К сожалению, у нас есть погибшие и раненые после теракта. Общественность будет проинформирована о развитии событий. Просим принять во внимание заявления официальных источников", – написал Али Ерликая.
В соцсетях распространяют видео с места происшествия. На кадрах слышна стрельба, а также виден взрыв.
Турецкий CNN сообщил, что, сначала был слышен взрыв возле объектов предприятия, а затем началась перестрелка.
По данным издания, некоторые нападавшие вошли внутрь здания и столкновение продолжается.
Речь идет о двух лицах. Террористы подошли к воротам предприятия, взорвали автомобиль, после чего вступили в вооруженный конфликт.
Нападавшие попали на камеры видеонаблюдения.
На место происшествия были направлены силовики, бригады медиков и пожарные.
Turkish Aerospace Industries или TUSAŞ производит, в частности, беспилотники, служебные вертолеты и модифицирует истребители F-16. Также производят космические спутники.
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