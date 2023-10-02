В Турции рассматривают возможность поставки Украине новых ударных БПЛА Bayraktar Akinci

Турецкая военная компания Baykar Makina не исключает возможности предоставления Силам обороны Украины перспективных тяжелых ударных беспилотников Bayraktar Akinci. Наша страна пока первая, где турецкое правительство разрешило производить такие аппараты.

Об этом заявил генеральный директор Халюк Байрактар в интервью "Радио Свобода". Как известно, его компания активно инвестирует в украинское государство, строя свой завод боевых БПЛА, а его Bayraktar TB2, о котором украинцы даже сочинили песни, сыграл значительную роль в начале полномасштабной войны и сейчас ведет боевую работу на фронте.

По словам турецкого предпринимателя, такие беспилотники местная компания Baykar поставляет Украине активно. Поддерживает эскадрилью штат из 50 человек, работающих днем и ночью.

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"Наши дроны активно используются на поле боя и мы хорошо держимся, пытаясь технически поддерживать наши системы", – объяснил Байрактар.

В то же время в отношении БПЛА Akinci он указал, что сейчас этот вопрос находится еще в процессе рассмотрения.

"Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план – производить все системы, которые у нас есть, здесь", – добавил он.

Гендиректор Baykar Makina говорит, что на сегодня компания может полностью производить именно в Украине не только "Байрактары", но и Akinci. На это у нее есть соответствующие государственные разрешения в сфере оборонного сотрудничества, полученные от правительства Турции.

"Это демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению. И Украина – первая страна, которая имеет такое разрешение… Поэтому вопрос по Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", – подытожил Халюк Байрактар.

Отметим, что Bayraktar Akinci – турецкий БПЛА, который при этом имеет украинский двигатель АИ-450 (разработка государственного предприятия "Ивченко-Прогресс"). В ходе испытаний он смог поразить цель на расстоянии 140 км, а затем успешно приземлился в пункте взлета. Беспилотник впервые испытал сверхзвуковую управляемую ракету IHA-230.

Известно, что самые современные высотные БПЛА Akinci у Турции уже заказала Саудовская Аравия. Соглашение было достигнуто весной 2023 года, количество поставок держится в секрете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Халюк Байрактар в конце сентября посетил первый в Украине международный Форум оборонных индустрий, собравший в Киеве представителей ведущих производителей оружия из десятков стран мира. На мероприятии было объявлено создание Альянса оборонных инвестиций, к которому присоединились 38 компаний из 19 государств.

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