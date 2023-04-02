Турецкий беспилотник AKINCI с украинским двигателем поразил цель в 140 км: фантастические кадры
Турецкий боевой беспилотник AKINCI с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров. Это испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой стало первым в истории Турции.
Об этом сообщила компания-производитель беспилотника Baykar Makina в Twitter. Как отмечается, БПЛА поднялся в воздух на базе в районе города Чорлу, провинции Текирдаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Цель находилась в районе города Синоп в Черноморском регионе.
Расстояние между ней и БПЛА AKINCI на момент запуска составило 140 км. После чего беспилотник успешно приземлился в Чорлу.
Технический директор Baykar Makinа Сельчук Байрактар заявил, что это было первое в стране испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой.
Поразившая цель ракета İHA-230 разработана и выпущена турецкой компанией Roketsan.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В декабре AKINCI прошел новые испытания. На нем была установлена и опробована новая система наведения.
– AKINCI осуществил испытательный пуск новой ракеты класса "воздух – земля" TRG-230-IHA – это первая сверхзвуковая ракета Турции.
– Bayraktar AKINCI испытал мини-бомбу TOLUN. Беспилотник точно поразил цели в провинции Конья.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!