Турецкий беспилотник AKINCI с украинским двигателем поразил цель в 140 км: фантастические кадры

Турецкий боевой беспилотник AKINCI с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров. Это испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой стало первым в истории Турции.

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Об этом сообщила компания-производитель беспилотника Baykar Makina в Twitter. Как отмечается, БПЛА поднялся в воздух на базе в районе города Чорлу, провинции Текирдаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Цель находилась в районе города Синоп в Черноморском регионе.

Расстояние между ней и БПЛА AKINCI на момент запуска составило 140 км. После чего беспилотник успешно приземлился в Чорлу.

Технический директор Baykar Makinа Сельчук Байрактар заявил, что это было первое в стране испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой.

Поразившая цель ракета İHA-230 разработана и выпущена турецкой компанией Roketsan.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В декабре AKINCI прошел новые испытания. На нем была установлена и опробована новая система наведения.

– AKINCI осуществил испытательный пуск новой ракеты класса "воздух – земля" TRG-230-IHA – это первая сверхзвуковая ракета Турции.

– Bayraktar AKINCI испытал мини-бомбу TOLUN. Беспилотник точно поразил цели в провинции Конья.