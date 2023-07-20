Саудовская Аравия заказала турецкие БПЛА Akinci: как это касается Украины

Саудовская Аравия заказала у Турции БПЛА Akinci. Эти дроны оснащены украинскими двигателями АИ-450, разработки ГП "Ивченко-Прогресс" в Запорожье.

Видео дня

Как сообщает ОО "Украинский милитарный центр", это историческое соглашение. Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар назвал ее крупнейшим оборонным и авиационным экспортом в истории Турции.

Так, Baykar согласилась поставить Саудовской Аравии свои самые современные высотные беспилотники, однако их количество держат в секрете.

Соглашение уже подписано. Это произошло во время визита президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману.

"Сотрудничество по передаче технологий и местного производства также будет реализовано в рамках экспорта", – заявил Байрактар.

По его словам, другие оборонные соглашения, среди которых и продажа оружия Саудовской Аравии, будут заключены позже.

К слову, на сегодняшний день Саудовская Аравия стала седьмой страной, которая приобрела Аkinci. В общем, Baykar экспортировала свои БПЛА в 30 стран мира.

Отметим, еще летом 2021 года ГП "Ивченко-Прогресс" подняло дрон на высоту 11 500 метров. А 22 декабря 2022 года Akinci провел испытание бомбы с новым турецким комплектом наведения GOKCE.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее AKINCI поразил цель на расстоянии 140 километров. Это испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой стало первым в истории Турции.

В декабре AKINCI прошел новые испытания. На нем была установлена и испытана новая система наведения.

Также AKINCI совершил испытательный пуск новой ракеты класса "воздух – земля" TRG-230-IHA – это первая сверхзвуковая ракета Турции.

Ранее сообщалось, что Bayraktar AKINCI опробовал мини-бомбу TOLUN. Беспилотник точно поразил цели в провинции Конья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!