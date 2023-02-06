Сейсмолог из Нидерландов предсказал смертоносное землетрясение в Турции: об опасности предупредил за несколько дней

Мощное землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля и унесло жизни сотни людей (по данным на 09:00 понедельника известно о 284 погибших и 2383 раненых) предсказал сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс. Он поделился тревожными данными за три дня до трагедии.

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На своей странице в Twitter 3 февраля эксперт предупредил, что природный катаклизм угрожает южно-центральной Турции, Иордании, Сирии или Ливану. Отметим, что землетрясение задело и Сирию, где также погибло много людей (жертв – по меньшей мере 237, раненых – 639).

Исследователь написал, что землетрясение магнитудой 7,5 "рано или поздно" произойдет в указанном регионе. На территории Турции в итоге зафиксировали подземные колебания магнитудой 7,8 (по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра).

"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от крупного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4-5 февраля", – написал нидерландский исследователь уже после трагедии.

В 2015 году Хугербитс предупреждал также о землетрясении в Непале. Тогда погибло более 8 тыс. человек.

Нидерландский исследователь называет себя аналитиком геометрии нашей планеты. В сети его часто называют "оракулом землетрясений", но многие считают шарлатаном.

Как писал OBOZREVATEL:

– После масштабного смертельного землетрясения в Турции был объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги, власти запросили срочную международную помощь.

– В Сирии сообщили, что при землетрясении 6 февраля повреждения получила цитадель Алеппо, объект всемирного наследия ООН. В обеих странах разрушено много жилых домов, разбор завалов продолжается.

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