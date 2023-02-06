В результате землетрясения погибла сестра премьер-министра Сирии вместе с 11 детьми и внуками. Фото

В Сирии в результате землетрясения, которое обрушилось на страну 6 февраля, погибла сестра премьер-министра Хусейна Арнуса – Насуб Арнус. Также жертвами катаклизма стали 11 ее детей и внуков.

Видео дня

Все они жили в доме, который был разрушен, в городе Хама в центральной Сирии, сообщило издание Snack Syrian. Кроме того, в стране пострадали сотни людей, окончательное число жертв землетрясения на данный момент не установлено.

Напомним: по информации министерства здравоохранения Сирии, уже известно как минимум о 237 погибших. Также более 600 человек получили ранения в результате стихийного бедствия. Экстренные службы отмечают, что количество жертв и пострадавших, вероятно, будет намного выше из-за того, что очень много людей еще могут находиться под завалами.

Геологическая служба США сообщила, что сильное землетрясение произошло в северо-западной части Сирии, однако эпицентр подземных толчков находился на территории Турции.

Там произошли взрыв и пожары на газопроводе. О пострадавших информации нет. На места ЧП выехали пожарные и представители газовой службы. В качестве меры предосторожности подача природного газа в центр города Хатай и район Кирихан, а также Кахраманмараш, районы Пазарджик и Нарлы была остановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате мощнейшего за последние годы землетрясения магнитудой 7,8 разрушена крепость Газиантепа в Турции и повреждена цитадель Алеппо в Сирии. Также частично обрушились купол и восточная стена исторической мечети Ширвани;

– в Турции в результате землетрясения 6 февраля по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 пострадали, есть ли среди них украинцы – выясняется. Количество жертв постоянно уточняется, поскольку множество людей оказалось под завалами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!