В Турции оппозиционная партия обошла силу Эрдогана на голосовании в крупных городах: что это значит

Кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) лидируют на мэрских выборах в ключевых городах Турции, включая Стамбул, Анкару и Измир. Это стало самым плохим поражением президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) за более чем два десятилетия их пребывания у власти.

Сам Эрдоган назвал это "поворотным моментом". Об этом сообщают турецкие СМИ, а также агентства Reuters.

Эта ситуация усилила роль мэра Стамбула Экрема Имамоглу в качестве главного соперника Эрдогана.

По подсчету большинства голосов Имамоглу набирает 51,05 процента. На втором месте кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мурат Курум с 39,6 процента.

В Анкаре также лидирует оппозиционный мэр Мансур Яваш, получивший 60,34% голосов после обработки 99,66% бюллетеней, тогда как его главный соперник от ПСР, Тургут Алтынок, получил 31,73%.

В Измире первое место после обработки 99,09% бюллетеней занимает кандидат от оппозиции Джемиль Тугай с 48,88% голосов, заменяя в должности мэра своего однопартийца Тунча Сойера. Кандидат от ПСР Гамза Даг набирает 37,11%.

Кандидаты от НРП, включающие Имамоглу, Яваша и Тугая, всего лидируют в более чем 20 провинциях страны. Явка избирателей на местных выборах в Турции составила 78,4%.

Победа Имамоглы на выборах мэра Стамбула, вероятно, укрепит его позиции накануне предстоящих президентских выборов. Имамоглу уже объявил о своем переизбрании главой города.

Обращаясь к народу, Эрдоган заявил, что его партия "потеряла высоту" по всей стране и предпримет шаги, чтобы ответить на послания избирателей.

"Если мы допустили ошибку, мы исправим ее в ближайшие годы. Если нам чего-то не хватает, мы это дополним", – отметил он.

Напомним, зять Эрдогана, совладелец компании Baykar по производству БПЛА , может стать преемником турецкого лидера. Сельчук Байрактар ​​женат на дочери президента Сюмейе.

В конце июня 2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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